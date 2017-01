Dat gesäit net jiddereen esou, et héiert een och kritesch Téin: Den Ëmgang mat Nordafrikaner wier a Fro ze stellen, mengt notamment d'Cheffin vun deene Gréngen a réckelt domatte selwer an de Fokus vun der Kritik.





Nafri-Debatt an Däitschland / Reportage: Pit Everling



D'Stëmm vun der Simone Peter ass déi wuel bekanntste kritesch Stëmm. Si stellt an der "Rheinischen Post" d'Fro vun der Rechtméissegkeet a vun der Verhältnisméissegkeet, wann esou vill Leit just op Basis vun hirem Augesi kontrolléiert- an zum Deel matgeholl géinge ginn.Aner Kritiker schwätzen an der Press oder op soziale Netzwierker vun Diskriminatioun, vu Rassismus a vun engem sougenannte „Racial Profiling“. Dat ass wann et Policeaktioune gëtt just well Leit zu enger bestëmmter Ethnie gehéieren, sou eng Zort Generalverdacht eben.„Nafri“ ass dann eng Ofkierzung déi fir vill Opreegung suergt. Silvester ëm 23.15 Auer schreift d'Police op Twitter: „Am HBF werden derzeit mehrere Hundert Nafris überprüft. Infos folgen. „„Nafri“ steet policeintern fir „Nordafrikaner“ oder fir „Nordafrikanische Intensivtäter“, sou ganz kloer ass dat net, och elo nach ëmmer net.D'Géigereaktioune op Aussoen ewéi déi vun der Simone Peter loossen dann awer net op sech waarden. De Gerhard Kirsch, Chef vun der Policegewerkschaft, äntwert der Cheffin vun deene Gréngen, datt hire Statement e Schlag an d'Gesiicht wier fir d'Biergerinnen an d'Bierger, déi ouni belästegt- oder blesséiert ze gi friddlech feiere konnten.Och aus der Politik komme Reaktiounen, souguer aus der Grénger Partei selwer. D'Fraktiounscheffin Kathrin Göring-Eckardt stellt sech net hannert d'Parteicheffin. Den SPD-Boss Sigmar Gabriel schwätzt iwwerdeems vun enger absurder a verréckter Debatt. D'Police hätt näischt anescht gemaach ewéi d'Realitéit ze beschreiwen.Och a groussen Deeler vun der Press ginn d'Artikelen a Commentairen de Police-Kritiker net Recht. Am krasste formuléiert et wuel d'Bild-Zeitung en Dënschden. Si titelt: "Dumm, dümmer, GRÜFRI". "GRÜFRI" heescht fir d'Bild:D'Simone Peter fir hiren Deel ass entretemps zeréck geruddert a si sot, datt d'Police wuel richteg agéiert hätt.Op Silvester ware ronn 1.000 jonk Männer, virun allem Nordafrikaner déi a grousse Gruppen ënnerwee waren, preventiv kontrolléiert ginn an et gouf a ville Fäll Gebrauch vum „Platzverweis“ gemaach.Beim Sécherheetsdispositif ronderëm den Doum an d'Gare war jo dëst Joer massiv opgestockt gi well op Silvester 2015 op där Plaz honnerte Fra sexuell attackéiert gi waren.