D'Konsequenz vum verbrenne vun Holz amplaz vu Mazout ass gro-brongen Damp an eng Loft, déi pickt, wann ee se anotemt iwwer den Haapt-Ballungszentren uechter Griicheland.Vill Athener kloen iwwer e Brennen am Hals an Aen, déi tréinen. De griicheschen Ëmweltministère huet d'Bierger dofir opgeruff, wa méiglech keen Holz méi ze verbrennen. Den erlaabte Wäert fir renge Stëbs läit bei 50 Mikrogramm pro Kubikmeter, am Norden vun Athen goufe 200 Mikrogramm gemooss.