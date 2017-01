© AFP (Archiv)

2016 war eent vun de sécherste Joren an der ziviller Aviatioun, an dat obwuel spektakulär Accidenter de Bilan markéiert haten. Den däitsche Büro fir Fligeraccidenter „JACDEC“ huet den entspriechende Rapport fir 2016 erausginn an deem déi europäesch Fluchlinnen am weltwäite Ranking net ganz Vir leien.

Fliggeraccidenter 2016 / Reportage Ben Frin



Déi séchersten Airlines kommen aus Asien an aus dem arabesche Raum.



D'Spëtzeplaz konnt nach eng Kéier Cathey Pacific aus Hong Kong behaapten, duerno kommen d'Air New Zealand, Hainan Airlines aus China, Qatar Airways an op der Nummer fënnef dann déi éischt europäesch Gesellschaft mat der Hollännescher KLM.



Am Mëttelfeld positionéiere sech och zwou Bëllegairlines mat Easy Jet op der 28. a Ryanair op der 34. Plaz. De schroosten Accident 2016 war dee vun der bolivianescher Fluchgesellschaft LaMia, der hire Fliger bei Medellin a Kolumbien gecrasht war, hei waren 71 Mënschen ëm d'Liewe komm, dorënner 19 Fussballspiller vun engem brasilianeschen Éischtligaclub.



Am ganze sinn am Joer 2016 321 Doudeger bei Fligeraccidenter ze bekloe gewiescht. Nëmme muss e bal soen, well manner gouf et nëmmen am Joer 2013. 2016 ass also dat zweet sécherst Joer an der Geschicht vun der ziviller Aviatioun gewiescht. Bei hirer Bewäertung berechent den Jet Airliner Crash Data Evaluation Center kuerz JACDEC d'Verkéiersleeschtung vun der Airline géint d'Zuel vun den Tëschefäll an den Totalverloschter aus de leschten 30 Joer.



Dat dierft och de Grond dofir sinn, firwat een d'Luxair op d'mannst ënnert den éischte 60 Plazen net fënnt, d'Luxair hat jo bekanntlech eréischt am September 2015 en Accident zu Saarbrécken. Hei waren zwar keng Mënschen zu gréisserem Schued komm, d'Accidente-Statistik ass domadder awer fir déi nächst Zäit hin.