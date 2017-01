Géint 6 Auer war déi jonk Fra aus Tréier ënnerwee fir heem, nodeem si an der Silvesternuecht geschafft huet. Wéi si duerch de Palastgarten gaangen ass, ass si op e jonke Mann getraff, dee mat hir e Gespréich ugefaangen huet. Vun engem Moment op deen aneren huet e Mann probéiert, fir der Fra e Kuss op de Mond ze ginn. Si konnt sech lassrappen an ass fortgelaf Richtung Osthalle.Hei konnt de Mann si afänken an huet si mam Genéck gegraff a probéiert, déi 19 Joer jonk Fra op de Budem ze drécken. Nees konnt si sech lassrappen a konnt heem flüchten.En Dënschdeg dunn huet d'Fra decidéiert, fir eng Plainte ze maachen. En direkten Zesummenhang zum anere Virfall an der Nuecht schéngt et op den éischte Bléck net ze ginn, esou d'Police.Folgend Beschreiwung huet d'Police vun Téier publizéiert:De Mann ass tëscht 25 an 30 Joer al an ongeféier 175 Zentimeter grouss. Hien hat donkel a lockeg Hoer, eng schlank Statur an e schmuelt Gesiicht mat enger méi laanger Nues. Donieft war hie vun donkeler Hautfaarf an hat en "Dreitagebart", hien huet Englesch mat engem staarken Accent geschwat. Hien hat eng blo Jeans an eng donkel Jackett un.