Och e Mëttwoch de Moie wäert et net einfach gi fir d'Frontalieren, déi vu Metz erfort mam Zuch an d'Stad wëlle kommen.

Well e Kontroller en Dënschden zu Uckange agresséiert gi war, streike seng Kollege bei der franséischer Bunn, sou datt et och e Mëttwoch de Moien op der Streck tëscht der Stad, Diddenuewen, Metz an Nanzeg wäert zu zolitte Problemer kommen, well d'Zich duerch Busse mussen ersat ginn.

Schonn en Dënschden den Owend ware vill franséisch Frontaliere mat déckem Retard Doheem ukomm, well se duerch de Streik op der Stater Gare blockéiert waren.

D'Aggressioun vum Kontroller war schonn deen drëtte Virfall op där Ligne zanter Chrëschtdag.