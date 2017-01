Um Mëttwoch den Owend hunn zu Istanbul 5 Deeg no der Attack op eng Disko 2 arméiert Leit aus engem wäissen Auto ëm sech geschoss op e Restaurant.

Internat.: Am meeschte gelies

E puer Leit sollen an dëser neier Attack am Quartier Fetih blesséiert gi sinn. Méi Detailer kommen no.