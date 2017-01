An Deeler vun Däitschland a Polen huet et ferm geschneit an et soll nach Schnéi falen. D'Temperature wäerten de Weekend an de Keller rutschen, och bei eis.

Éischt grouss Wanteroffensive, awer net bei ons. (04.01.2017) An Deeler vun Däitschland a Polen huet et ferm geschneit. A weidere Schnéi ass do gemellt. D'Temperaturen wäerten de Weekend an de Keller rutschen. Och bei ons.

Besonnesch an Niedersachsen a Bayern huet Schéi an Äisreen fir vill Chaos op de Stroosse gesuergt. Ma och op aner Plazen an Däitschland, am Sauerland an am Schwarzwald, sinn tëscht 15 an 30 Zentimeter Schnéi gefall.



De Stuermdéif "Axel" bréngt awer net nëmme Schéi, mä vill Loft an äiseg Temperaturen mat bis zu iwwer -20 Grad a veschiddene Regiounen.

Glat war et e Mëttwoch den Owend awer och zu Lëtzebuerg. Géint 18.00 Auer huet den ACL glat Stroosse am Éislek gemellt, besonnesch am Raum Pommerlach, Schleef, Déierbech, awer och d'Koppen ronderëm Miersch, z.B den CR 101 vu Lëntgen op Stuppecht.