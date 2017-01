© Input-Presse

© Input-Presse

E grousse Schutzengel, a Form vun engem Wënzer mat gudden Oueren, hat ee Wanderer, deen zu Pommern an engem géien Hiwwel gefall war a sech um Been blesséiert hat.De Wënzer hat eng Persoun géint 16.10 Auer héieren ëm Hëllef ruffen an huet d'Police alarméiert. De Mann stoung an de Wéngerten tëscht Klotten a Pommern, d'Hëllefriff koumen aus engem Bësch aus Direktioun Kail.D'Beamte vun der Police Cochem sinn dem Jäizen nogaang an hunn de verongléckte Wanderer am Gestrëpp an engem géien Hiwwel entdeckt. De jonke Mann hat sech um Been blesséiert, nodeems hien eng Ofkierzung huele wollt an de Rampli erofgefall war.D'Beamten hunn Éischt Hëllef geleescht, bis d'Pompjeeë vu Pommern, Kail, Treis-Karden a Cochem op der Plaz ukomm sinn. Mat speziellen Apparater hu sech d'Rettungsequippe e Wee bis bei de Mann gesicht, deen duerno direkt an d'Spidol gefouert gouf.