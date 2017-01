Internat.: Am meeschte gelies

Dëst sinn d'Redaktere vun Charlie Hebdo, den Achmed Merabet an déi 4 onschëlleg Affer, déi et am jiddesche Supermarché Hyper Cacher goufen.

An der Redaktioun vu Charlie Hebdo waren de 7. Januar 2015 eng Dose Redakteren a Karikaturiste vun zwee fanatiséierten Islamisten erschoss ginn.