D'Ursaach vum Feier ass nach ëmmer net gewosst, dat sot de Porte-Parole vun de Pompjeeën en Donneschdeg. Déi ganz Nuecht iwwer gouf de Site surveilléiert fir sécher ze goen, dass keng sougenannte „Glutnester“ méi do sinn. D'Läschaarbechte ware schwiereg an hate bis an de Nomëtteg era gedauert, well déi héich kompriméiert Pabeier-Botten hu missen ausernee gezu ginn.