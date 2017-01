China wëll bis 2020, eegenen Aussoen no, bal 343 Milliarden Euro an erneierbar Energien investéieren.

Doduerch géingen och 13 Milliounen Aarbechtsplazen an dem Secteur entstoen an 15 Prozent vun der Energie kéinten endlech duerch aner Sourcen, wéi Kuel ofgedeckt ginn. Hannergrond: De kommunistesche Regime zu Beijing wëll sech op laang Siicht aus der Ofhängegkeet vu fossillen Energië léisen an och eppes ënnerhuelen géint de geféierleche Smog, dee regelméisseg déi grouss chinesesch Metropolen un d'Stoe bréngt.