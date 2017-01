© AFP

4 vun 8 Poliziste goufe festgeholl, well si ënner Verdacht sti sech un engem grouss ugeluechten Drogen-Schmuggel bedeelegt ze hunn. Si wären Deel vun enger Band, déi am grousse Stil mat klenge Schnell-Booter Haschisch aus Marokko iwwer den Gibraltar a Spuenien bréngt. Nieft de Booter huet d'Police och Drogen, geklaute Gefierer an Jet-Skis beschlagnahmt. Hir Kollege blitt eng Plainte fir Drogeschmuggel, Affiliatioun an enger krimineller Band, Bestiechung an Violatioun géint hir Beruffs-Pflicht.