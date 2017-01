© AFP

E puer Palästinenser haten israelesch Zaldoten attackéiert, déi doropshin zeréckgeschoss hunn, fir sech ze verteidegen. Dobäi goufen Ugrëffer déidlech verwonnt, ma ee vun hinne gouf just blesséiert. De Mann louch scho länger um Buedem, wéi den Zaldot Elor Asaria seng Waff gezunn huet an de Mann an de Kapp geschoss huet. Déi Zeen haten direkt e puer Leit mat hirem Handy festgehalen an de Video war ronderëm d'Welt gaangen.D'Geriicht huet doropshin decidéiert, datt de blesséierte Palästinenser keng Gefor méi fir d'Zaldoten duergestallt huet an den Zaldot wéinst Doutschlag* schëlleg geschwat huet. D'Strof fir de jonke Mann soll méi spéit fixéiert ginn, ma hie kéint bis zu 20 Joer Prisong kréien. Vill Politiker vum rietse Bord, dorënner och de Regierungschef Benjamin Netanjahu, hu sech fir eng Begnodegung vum Zaldot ausgeschwat.Virum Haaptsëtz vun der Arméi, wou d'Verhandlung ofgehale gouf, koum et no der Decisioun vun de Riichter zu Ausernanersetzungen. Demonstranten, déi sech fir den Asaria agesat hunn, a Poliziste sinn unenee geroden. De Generol, dee sech fir d'Verhandlung agsat huet, Gadi Eisenkot, gouf bedrot, krut och Morddrohungen iwwer Internet.Wéi hien goufen och déi dräi Riichter am Prozess bedrot, och bei hinnen gouf et Doudesmenace. Dofir krute si, wéi och de Vertrieder vum Parquet am Fall, e Bodyguard un hir Säit gestallt an zwou Persounen, e Mann vu 54 Joer an eng Fra vun 22, goufe wéinst de Menace verhaft.*Am israelesche Recht ass Doutschlag eng bewossten, awer net geplangten Dot a gëtt dowéinst och manner schlëmm bestrooft, wéi Mord.