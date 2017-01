© AFP

Et géing sech ëm Uiguren aus der chinesescher Provënz Xinjiang handelen. Den Haapttäter soll net dorënner sinn.Déi tierkesch Autoritéiten hunn d'Kontrollen un den Grenze mat Griicheland an Bulgarien verschäerft fir ze verhënneren, dass den Täter an d'Ausland ka flüchten.Bei der Attack op d'Disko Reina an der Silvesternuecht waren 39 Mënschen ëm d'Liewen komm. Den IS hat d'Attentat revendiquéiert.