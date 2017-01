Den John F. Kennedy-Fluchhafen zu New York gëtt fir 10 Milliarden Dollar moderniséiert.

Als ee vun deene gréissten Fluchhäfen an den USA kënnt den JFK den Ament am weltwäite Ranking vun Skytrax, a Saache Passagéierkonfort just op déi 59. Plaz. Dat soll sech duerch dës Investitioun nees änneren. Dat lescht Joer si 60 Millioune Passagéier um JFK gezielt ginn, bis 2050 soll dee Chiffer op 100 Millioune klammen.