Zu Izmir, an der Tierkei, gouf et en Donneschdeg de Mëtten en Attentat.

© AFP

Op d'mannst 10 Persoune goufe blesséiert, wéi an der Géigend vum Geriicht eng Autosbomm an d'Luucht gaang ass. Zwee presuméiert Terroristen koumen dono an Affrontementer mat der Police ëm d'Liewen, no engem Drëtten gëtt nach gesicht.