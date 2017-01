U sech sollten d'Grenzkontrolle fir an Éisträich Mëtt Februar auslafen, ma dës ginn elo, genee wéi an Däitschland, verlängert.

Den éisträicheschen Inneminister Wolfgang Sobotka

Wéi den éisträicheschen Inneminister Sobotka an der „Welt“ sot, wieren d'Kontrolle laanscht d'Grenzen néideg, esoulaang Europa net am Stand wier, fir d'baussecht Grenze besser ze protegéieren.

Et wéilt ee wëssen, wien an d'Land kënnt, sou de Minister, dee sech net bereet seet, fir Risken anzegoen.

Un der ieweschter Grenz fir Flüchtlingen hält een zu Wien fest: d'lescht Joer louch dës bei 37.500 Leit, déi an d'Land gelooss goufen.

An Däitschland hat den zoustännege Minister De Maizière ewell Ugangs vum Joer annoncéiert, datt d'Grenzkontrolle wäerte verlängert ginn.

Am Schengenraum ginn d'Grenzen och an Dänemark, Schweden an Norwegen kontrolléiert.