Dës Attacke ware während der Wahlcampagne vum Hillary Clinton lancéiert ginn.

An engem Statement virun enger Kommissioun vum US-Senat soten de Michel Rogers, den James Cappler an den Marcel Lettre, datt nëmmen héich positionéiert russesch Responsabeler esou e Piratage kéinten ordonnéiert hunn.

Russland géif bewosst Informatiouns-Techniken asetzen, fir d'ëffentlech Meenung an Europa an an Asien ze beaflossen.

Domat gouf dem designéierte President Trump widdersprach, dee jo seng Zweiwel drun huet, datt Moskau hannert den Hacker-Attacke stécht.

D'nächst Woch soll en offizielle Rapport vun den US-Geheimdéngschter public gemaach ginn.