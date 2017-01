Nodeem e Mëttwoch en Zuch am New Yorker Quartier Brooklyn entgleist war, ass elo gewosst, datt den Zuch ze séier ënnerwee war.

Den Zuch wier duebel esou séier gefuer, wéi et u sech an enger Gare erlaabt ass, sou e Rapport vun den Transport-Authoritéiten. Doropshi war den Zuch widder Bremsbléck gerannt an entgleist. Den Accident war um Enn vun enger Nuetsschicht vun engem 50 Joer alen Zuch-Chauffer geschitt, deen assuréiert huet, datt hien net um Handy war zu deem Ament.

Eng ronn 100 Passagéier ware verwonnt ginn.