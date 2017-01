Dat mellt déi europäesch Agence fir de Schutz vun den europäesche Baussegrenzen, Frontex. Par Rapport zu 2015 wäre lescht Joer 79% manner Flüchtlingen op de griicheschen Inselen ukomm. Dat léich virun allem um Accord tëscht der EU an der Tierkei, deen Enn Mäerz ëmgesat gouf. Anerersäits wären d'Zuelen an Italien lescht Joer awer explodéiert. 181.000 Leit hätte versicht vum afrikanesche Kontinent Richtung Europa ze kommen, dat wär een neie Rekord. Italien gesäit sech zanter 2010 engem ëmmer méi grousse Flux migratoire ausgesat. Am Ganzen hätten et 2016 méi wéi eng hallef Millioun illegal Grenz-Iwwerschreidunge ginn, dat estiméiert Frontex.