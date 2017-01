© AFP

D'Minustemperaturen an den Schnéi maache virun allem den Dausende Flüchtlingen op den griicheschen Inselen an hiren Zelter ouni Heizung ze schafen. Den Ament liewe Ronn 16.000 Migranten op Inselen an der Ostägäis. Besonnesch op den Insele Chios, Samos an Lesbos wär d'Situatioun den Ament prekär, dat sot e Spriecher vum UNHCR. D'Hëllefswierk vun den Vereenten Natiounen hätt schonn Decken an Schlofsäck verdeelt an wär derbäi Heizungen an all den Zelter z'installéieren.D'UNHCR appelléiert iwwerdeems och un déi aner europäesch Partnerlänner fir hiert Versprieche Flüchtlingen opzehuelen sou séier wéi méiglech ëmzesetzen.