Op mannst 31 Doudesaffer gouf et duerch eng Revolte e Freideg an engem brasilianesche Prisong bei Boa Vista.

© AFP Archivbild

Dee Chiffer hunn déi brasilianesch Justizautoritéite bekannt ginn. Do virdrun war vun 33 Doudege Rieds gaangen. Eréischt no e puer Stonnen war d'Situatioun ënner Kontroll.Am selwechte Prisong waren am Oktober zejoert zéng Prisonéier och während engem Sträit gestuerwen. Am betraffene Prisong sinn iwwer 1.400 Persounen inhaftéiert bei enger Kapassitéit fir knapp d'Halschent. Eréischt e Méindeg waren och a Brasilien an engem Prisong 56 Prisonéier ëm d'Liewe komm, wéi tëscht zwou Banden ee Sträit ausgebrach war.