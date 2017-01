Am Kontext vum probéierte Putsch am Juli hunn déi tierkesch Autoritéiten weider 6.000 Mataarbechter aus der Fonction Publique entlooss.

© AFP

Betraff sinn iwwer 2.600 Polizisten, bal 1.700 Beamten aus dem Justizministère, souwéi ronn 800 Beamten aus dem Gesondheetsministère. Och Membere vum Staatsrot hunn hire Poste verluer. Donieft gëtt Tierken, déi am Ausland liewen, domadder gedreet, dass si hir Staatsbiergerschaft ewech geholl kréien, wa si net bannent den nächsten 3 Méint zeréck an hir Heemecht ginn. Nieft den Entloossungen goufen och Dosende vun Organisatioune verbueden.Zanter dem probéierte Militärputsch goufe schonn iwwer 41.000 Mënschen an der Tierkei festgeholl an iwwer 100.000 entlooss oder vum Déngscht suspendéiert.