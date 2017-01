© AFP

Iwwer 900 Demonstrante goufe festgeholl a 400 Geschäfter iwwerfall an ausgeraumt. Zanter d'Präisser vum Bensin ëm bis zu 20% geklomme sinn, koum et iwwerall am Land zu Protester an Ausenanersetzungen. Barrikade goufen opgeriicht an dausende vu Geschäfter hunn aus Angscht virun Déifställ hier Dieren zougelooss.