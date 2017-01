Géint 03.00 Auer goufen d'Pompjeeë vu Lonkesch alarméiert, well zu Mont Saint Martin e Feier an enger Garage vun der Kontrollstatioun ausgebrach war.

Op der Plaz hunn d'Rettungsequippe festgestallt, dass en Auto duerch den Drot gaang ass an, an der Garage Feier gefaangen hat.Eng 45 Mann haten de Brand séier ënner Kontroll, ma de Materialschued ass grouss. E Pompjee gouf während dem Asaz liicht verwonnt a koum an d'Spidol.