D’Autoritéiten ginn dovunner aus, datt d’Situatioun sech eréischt Ufank vun der nächster Woch berouege wäert. Sou vill Reen am Januar ass an Thailand éischter ongewéinlech. An der Regel dauert d’Reenzäit vu Juni bis Oktober. Schonn am Dezember waren iwwert 35 Persounen bei Iwwerschwemmungen gestuerwen.