Wéi de Spriecher vum Guterres e Freideg den Owend annoncéiert huet, soll elo eng Aarbechtsgrupp an d’Liewe geruff ginn, fir d’Fäll opzeklären. Eng nei Strategie soll op d’Been gestallt ginn, et dierfte nei a méi couragéiert Weeër ageschloe ginn, esou de neien Generalsekretär.Ëmmer nees stinn d’Blohelmer an afrikanesche Länner an der Kritik. Amplaz fir d’Sécherheet vun de Leit ze suergen, solle sech eng Rei vun hinnen un de Fraen a jonke Meedercher vergaangen hunn. Dorënner an der zentralafrikanescher Republik. Ënnert de Blohelmer sinn net nëmmen Afrikaner, mee och franséisch Zaldoten stinn am Viséier vun den Enquêten.