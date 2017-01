Internat.: Am meeschte gelies

Eleng e Freideg sinn 7 Persounen wéinst der Keelt gestuerwen, d'Majoritéit dovunner Sans-Abrisen. Zanter dem 1. November sinn et der 53. D'lescht Joer loung dee Bilan fir de ganze Wanter bei 77 Doudegen.Ma och an Deeler vun Däitschland war et déi keelste Nuecht vum Wanter. -26 Grad goufen a Bayern gemooss, e Rekordwäert.