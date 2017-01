De Pouvoir excercéieren wollt en net. Dat schreift keen aneren wéi de fréiere Conseiller vum franséische Staatschef Aquilino Morelle an engem neie Buch "L'Abdication", dat nächsten Dënschdeg erauskënnt an an deem de Morelle brutal mam François Hollande ofrechent.All Qualitéiten, déi et dem Sozialist erlaabt hätten, fir President ze ginn, wiere mam Amt verschwonnen. Seng Intelligenz, seng Synthèse oder seng Schlauheet. De François Hollande wier e President ouni all Zort Autoritéit, dee wäit ewech vum Vollek war. Den Aquilino Morelle ënnerstëtzt antëscht de fréiere Wirtschaftsminister Arnaud Montebourg fir d'Primairen bei der Gauche ze gewannen.