Wa ganz normal Bierger matmëschen, wa se sech engagéieren, wa se an engem gemeinsamen Effort zesumme kommen, da kënne se d'Saache verbesseren, sou den amerikanesche President an enger Radiousprooch. D'Bierger sollte sech duerch gesellschaftlech Réckschléi decouragéiere loossen. Amerika ass eng Geschicht, déi iwwert e laangen Zäithorizont gezielt gëtt, seet de Barack Obama, deen den 20. Januar säi Posten als US-President opgëtt.



Déi nächst Woch wëll den Demokrat de Bierger offiziell an enger Ried "Äddi soen". Um Samschdeg schonn hu Barack a Michelle Obama zesumme mat Filmstare, Museker an anere Celebrities eng leschte Kéier eng privat Party am Wäissen Haus gefeiert.