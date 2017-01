De fréiere portugisesche President ass am Alter vun 92 Joer no schwéierer Krankheet gestuerwen, dat huet de Porte-Parole vun der Klinik matgedeelt.

De Politiker, deen als Papp vun der moderner Demokratie gëllt, war den 13. Dezember an d'Spidol komm a louch ze Lescht am Koma.



De Mario Soares war ënnert anerem zwee mol Premier a Portugal an de 70er an den 80er Joren a duerno vun 1986 bis 1996 an zwou Amtszäiten portugisesche President. De Regimegéigner hat 1973, ee Joer ier d'Diktatur a Portugal gestierzt gouf, d'sozialistesch Partei gegrënnt. Duerno huet hien d'Demokratiséierung vu sengem Land gepräegt.