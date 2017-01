An der Antarktis kéint geschwënn en neie risegen Äisbierg entsoen. De Koloss wäert sech briteschen Experten no wahrscheinlech geschwënn, an den nächste Méint vum Festland léisen. Wéi et heescht, géif e just nach op enger Breet vun 20 Kilometer gehalen. Den Äisbierg géif domadder zu den 10 gréissten Äiskolosser gehéieren, déi jeemools registréiert goufen.