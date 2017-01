© AFP

Dat huet d'Noriichtechaîne CNN gemellt. An hirem Buch "What the (Bleep) Just Happened" wieren iwwer 50 Passagen aus Noriichtenartikelen, bei Wikipedia a Politikinstituter ofgeschriwwe ginn.



D'Team Trump huet déi konservatov Talkshow-Moderatrice a Fox-Kommentatorin, déi en héije Posten beim Nationale Sécherheetsrot iwwerhuele soll, a Schutz geholl, mam Argument: "All Versuch, si ze diskreditéieren, wier just eng politesch motivéiert Attack, déi vun de wierklechen Erausfuerderungen oflenke soll, virun deenen d'Land steet".