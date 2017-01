© AFP

Eng gutt Relatioun mat Russland wier eng gutt Saach, sou den designéierte US-President op Twitter. Just domm Leit oder Idiote géifen dovunner ausgoen, dass dat schlecht ass, sou den Donald Trump weider. Hien hofft, eegenen Aussoen no, dass wann hie bis President ass, Russland hoffentlech mat den USA zesummeschafft, fir e puer vun de groussen an urgente Problemer an der Welt ze léisen.E Freideg haten déi amerikanesch Geheimdéngschter ee Rapport verëffentlech, deen zu der Konklusioun kënnt, dass de russesche President Putin perséinlech eng Campagne initiéiert hat, fir déi amerikanesch Presidentiellen ze beaflossen.