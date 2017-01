© AFP

Den Donnéeë vum däitschen Inneministère no, hätten et bis Enn November ronn 906 Arrestatioune ginn. Bedéngt doduerch, dass d'Balkanroute zougemaach gouf an déi niddreg Zuel u Flüchtlingen, wier deemno och de Chiffer vun de Passeuren, déi festgeholl goufen, zeréck gaangen.2015 waren nach iwwer 3.300 presuméiert Passeuren verhaft ginn. Zejoert koum d'Majoritéit vun deene suspekte Persounen aus Syrien, Polen, Däitschland, dem Irak a Russland. Déi meescht Arrestatioune gouf et un der Grenz fir an Éisträich.Aktuell ginn déi däitsch Autoritéiten dovunner aus, dass an Däitschland ronn 540 Islamisten eng reell Gefor duerstellen. Knapp d'Halschent dovunner huet kee Pass. Dat huet den däitschen Inneministère op Nofro hi vu verschiddene Medien bekannt ginn. Experten ginn allerdéngs dovunner aus, dass sech déi iwwer 220 Persounen net all an Däitschland ophalen. Bei am ganzen 62 gouf eng Demande op Asyl refuséiert. Si missten u sech direkt d'Land verloossen. Well des Leit awer meeschtens keng valabel Pabeieren hunn, dass dat dacks schwiereg.Den Inneminister vu Bayern, Joachim Herrmann huet an dem Kontext ee méi strengt Gesetz gefuerdert, fir déi betraffen Islamisten direkt kënnen ze expulséieren. Hie sot an engem Interview mat der Welt am Sonntag, dass eng Expulsioun net dierft dru scheiteren, just well des Leit keng Pabeieren hunn.