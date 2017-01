© AFP

Op mannst 11 Mënsche koumen ëm d'Liewen, Dosende goufe blesséiert, wéi et vun den nationalen Sécherheetsautoritéiten heescht. No Informatioune vum Inneministère hat sech ee Selbstmordattentäter am Agang vum Maart mat enger Autosbomm an d'Luucht gesprengt.