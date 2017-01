© AFP

D'Stad war zanter sechs Joer tëscht Regierungstruppen a Rebellen haart ëmkämpft. An de leschte Méint vun der Occupatioun an heftege Loftattacken goufen am Oste vun Aleppo vill Haiser, d'Infrastruktur, Spideeler a Schoulen zerstéiert. Enn Dezember haten d'Regierungstruppen an hir Alliéiert nees d'Kontroll iwwert d'Rebellenterritoiren iwwerholl.