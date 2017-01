Tierkesch Medien hunn e Sonndeg gemellt, datt d'Geheimdéngschter an d'Anti-Terror-Police vun Istanbul dee 34 Joer alen Täter als Usbek identifizéiert hätt. Hien ass nach ëmmer op der Flucht a soll Member vun enger zentralasiatescher Zell vun der Dschihadistenmiliz IS sinn. De Mann soll sech Abu Mohammed Chorassani nennen. Eng offiziell Confirmatioun fir des Nouvelle gëtt et awer nach net.Den Attentäter hat an der Silvesternuecht 39 Mënschen an enger Disko erschoss. Obwuel intensiv no him gesicht gëtt, gëtt et nach ëmmer keng konkret Spuer. Hie kéint sech nach zu Istanbul ophalen. D'Attentat gouf vum IS revendiquéiert.