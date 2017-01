An de Verhandlungen am Appell gëtt en Uerteel vum leschte Joer iwwerpréift, andeem d'Autoritéite reprochéiert kruten, mat de Konditiounen am Prisong besonnesch duerch d'Isolatiounshaft géint d'Mënscherechter ze verstoussen. Den Attentäter hat géint d'Konditioune geklot an deemno deels Recht kritt. Famill a Frënn vun den Affer waren entsat iwwert d'Decisioun an de Parquet war dogéint an Appell gaang.



De Massemäerder war nom Mord u 77 Mënschen op der Insell Uttoya zu 21 Joer Prisong veruerteelt ginn.

Eng Strof, déi doriwweraus verlängert ka ginn.