Dat seet den amerikanesche President Barack Obama an engem Interview mat ABC iwwert d'Entscheedung 2010, 30.000 Zaldoten an den Afghanistan ze schécken.

Dat obwuel en am Walkampf annoncéiert hat, déi massiv Truppenasätz am Ausland ze stoppen. Nawell wier et richteg gewiescht, sou de Politiker, well d'Taliban deemools méi staark gi wieren.Op d'Fro, ob hien enttäuscht wier, datt um Enn vu senger Amtszäit nach ëmmer US-Zaldoten am Afghanistan an dem Irak wieren, huet den Obama "Jo" geäntwert.