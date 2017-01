De fréieren iranesche President Akbar Haschemi Rafsandschani ass dout. Hien ass um Sonndeg am Alter vun 82 Joer gestuerwen.

De Rafsandschani war ee vun den Architekte vun der islamescher Revolutioun am Iran 1979 an tëscht 1989 an 1997 President vum Land.