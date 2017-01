Foussgänger an Automobilisten kënnen op mannst emol e Méinden opootmen. D'Temperature sollen nees an d'Luucht goen.

Allerdéngs huet dee strenge Wanter ganz Europa getraff. Äiseg Temperaturen hunn a Polen an an Tschechien zanter e Freideg op d'mannst 12 Mënschen d'Liewe kascht. An Italien ass net nëmmen an de Bierger Schnéi gefall, mä och un de Küsten. A Griicheland hu bis zu minus 17 Grad an aussergewéinlech vill Schnéi gréissere Chaos provozéiert. A villen Uertschaften a Stied ass de Stroum- an d'Waasserversuergung zesummegebrach.