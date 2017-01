Geplangt ass, aus der Tierkei eng Präsidial-Republik ze maachen. Ee Premierminister géif et dee Moment net méi ginn. D'Muecht léich dann an den Hänn vum President. Kritiker fäerten, dass de President Erdogan duerch déi nei Verfassung säi Pouvoir wëll weider ausbauen.



Diskussiounen am tierkesche Parlament sollen zwou Wochen daueren. Dem Erdogan seng Partei AKP läit am Parlament knapp ënnert där néidege Dräi-Fënneftel-Majoritéit an ass op Stëmmen vun der riets-orientéierter Partei MHP ugewisen. Nom Vote am Parlament muss dann d'Vollek bannent 60 Deeg via Referendum iwwert den Text ofstëmmen.