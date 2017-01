Et géif en Ënnerscheed ginn tëscht Regierungsaarbecht a Wahlkampf. Et kéint een d'Wäisst Haus och net manage wéi eng Familljenentreprise. De Barack Obama sot elo an engem Interview mat ABC News, dass hien dëst probéiert hätt dem Donald Trump a Gespréicher ze vermëttelen. Den Trump misst erkennen, dass soubal hien den Oval Office betrëtt, d'Responsabilitéit iwwert déi gréissten Organisatioun vun der Welt huet, sou den Obama.



Den 20. Januar iwwerhëlt den Donald Trump d'Successioun vum Barack Obama am Wäissen Haus.