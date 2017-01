Um Dësch sëtzen de griichesch-zypriotesche President Anastasiades, den Ex-UN-Generalsekretär Ban an de Chef vun der Tierkescher Republik vun Nordzypern Akinci

Um Verhandlungsdësch sëtzen de griichesch-zypriotesche President an de Chef vun der international net unerkannter Tierkescher Republik vun Nordzypern.



Zypern ass zanter engem Putsch, dee vun der deemoleger Militärjunta a Griicheland ënnerstëtzt gi war an enger tierkescher Militärinterventioun am Joer 1974 gedeelt. Déi Tierkesch Republik Nordzypern gëtt just vun der Tierkei unerkannt. Schonn e puer mol gouf probéiert sech nees ze rapprochéieren, wat bis ewell awer net gelongen ass. Sollt ee politeschen Accord fonnt ginn, missten déi betraffen Awunner nach an engem Referendum driwwer ofstëmmen. 2004 schonn hat sech d'Populatioun vun Nordzypern via Referendum fir eng Reunifikatioun ausgeschwat. E Plang, deen d'Griichen am Süden awer refuséiert hunn.