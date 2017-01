Zu Maartel an der Belsch ass e Sonnden am Nomëtteg e Bus verbrannt, dat mellt den Avenir.

© Screenshot Twitter

Am Bus souze Schüler vu Jambes bei Namur déi sollten an de Wantersport fueren. Aus Maartel eraus a Richtung Arel hat de Motor Feier gefaangen.



All d'Leit koume mat Zäiten eraus an et ass kengem eppes geschitt. De Bus ass eréischt méi spéit op engem Parking direkt nieft der Nationale 4 komplett ausgebrannt, nodeems e Chauffeur dëse wollt réckelen.