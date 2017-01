Dräi Wochen nom Attentat op ee Chrëschtmaart zu Berlin, komme sech d'Koalitiounsparteie méi no, wann et drëms geet eenzel Sécherheetsmesuren ze verschäerfen. Nodeems sech den däitsche Justizminister domadder averstane gewisen huet, geféierlech Islamiste méi séier aus dem Land ze expulséieren, ass hien och elo op fir den Asaz vu Foussfesselen. Et misst alles gemaach ginn, fir suspekt Persoune sou gutt wéi méiglech am Bléck ze hunn, och virun enger méiglecher Veruerteelung, sou den zoustännege Minister géintiwwer der dpa. Dobäi dierft den Asaz vu Foussfesselen keen Tabu sinn.



Als geféierlech consideréieren d'Sécherheetsautoritéiten déi Extremisten, deene si een Attentat zoutrauen. Den Heiko Maas hat als Reaktioun op d'Gewalt- an Terrorattacken am Summer zu München, Ansbach a Würzburg schonn e Gesetzprojet presentéiert, dee Foussfessel fir veruerteelt Extremisten zouléisst, awer eréischt nodeems si aus dem Prisong sinn.