Eng Woch no der bluddeger Revolte an engem brasilianesche Prisong sinn elo op en Neits 4 Prisonéier ëmkomm, aus net gekläerte Grënn.

Betraff ass e Prisong zu Manaus.



An där selwechter Stad waren de leschte Méindeg 56 Mënschen an engem Prisong ëmkomm.



Zu Boa Vista goufen et Freideg 31 Doudeger. Drogebande waren do unenee geroden.