Deemno ass de Kopilot Andreas Lubitz, eleng Schold um Ongléck, am Mäerz 2015 mat 150 Doudegen.



Dokteren, den Employeur an och d'Familljememberen hätten keng Suicide-Gefor beim Mann kënne feststellen, an kënnen dowéinst net mat responsabel gemaach ginn.