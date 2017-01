Dorënner och seng Positioun als President, seet de syresche President an engem Interview mat franséische Journalisten.

© afp

Allerdéngs wier säin Amt un d’Verfassung geknäppt, esou datt hien eréischt dann vum Pouvoir kéint geholl ginn, wann dat aus engem Referendum ervirgeet. Et wier de Bierger hir Entscheedung wie President am Land ass. Enn Januar sollen am Kasachstan Friddensgespréicher lafen. Nach ass dat awer ongewëss.